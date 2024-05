Bari | una festa per Santa Rita Quartiere San Paolo

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Michele Genchi, presidente del comitato: UNA LUCE PERIN ONORE DIDA CASCIA Mercoledì 22 Maggio 2024 Parrocchia ” Madre Della Divina Provvidenza ” e Il Giardino di, Via Giovanni Candura Ang Pacifico Mazzoni ( Q.re San) MERCOLEDÌ 22 Maggio 2024 Ore 06.30: suono della banda per le vie delOre 07.00: suono delle campane ine breve spettacolo pirotecnico per l’annuncio dell’inizio dellanel nome dipresso il Giardino diPer tutto il giorno nel giardino disaranno donate le rose per tutti i fedeli . Ore 10.00:Messa in Chiesa . Ore 12.00: Supplica ae benedizione delle Rose ( in Chiesa ) . Ore 16:30 La statua didel giardino diin processione verso la parrocchia Madre Della Divina Provvidenza.