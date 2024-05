Barcellona - Lewandowski | Voglio restare e vincere qui Posso fare ancora 2-3 anni al massimo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La sessione estiva di calciomercato sta per iniziare, ma Robertnon sembra essere interessato. Come dichiarato in un’intervista al Mundo Deportivo, nel suo futuro c’è infatti solo ed esclusivamente il: “Non ho dubbi,qui etanti trofei”. L’attaccante polacco ha poi fatto un bilancio della stagione: “Siamo consapevoli che avremmo potutodi più, ma sappiamo anche di avere un grande potenziale in vista della prossima stagione e di potertanto. Personalmente mi sento bene fisicamente e credo di poter2-3al. Se così non fosse, però, ne prenderò atto”.ha infine guardato il bicchiere mezzo pieno: “Questa stagione è stata utile ai tanti giovani che ci sono in rosa per acquisire esperienza. In vista del prossimo anno sarà preziosa perché ci aiuterà a non perdere determinate partite che abbiamo perso.

