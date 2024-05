Balzanelli rieletto presidente della Sis118 L' appello al Governo | Occupatevi dell' emergenza territoriale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos Salute) - Marioè statonazionale Sis 118 per il biennio 2024-2026. Per il medico, direttoreCentrale operativa 118 di Taranto, si tratta del quarto mandato, che vedrà tra i primi atti la richiesta al"di prendere in seria considerazione il Sistema di118, innanzitutto davanti alla coscienza e alle necessità impellenti di tutelavita, in caso disanitaria, che sono di inalienabile prioritario interesse di 60 milioni di italiani, e quindi, di ciascuno di noi". "L'era crepuscolare, tristissima per noi operatori tutti sul campo - sottolineagrande amnesia istituzionale che subentra, inesorabile, ogni qualvolta la programmazione sanitaria nazionale dovrebbe attivarsi in favore del Sistema di118, finisca quanto prima".