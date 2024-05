Baltico - la Russia cambia i confini marittimi con Finlandia e Lituania

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Le autorità di Mosca hanno deciso unilateralmente di modificare idellacon lae la(e quindi con la Nato) nel Mar, secondo un progetto di decreto governativo pubblicato ieri sera online dal Cremlino. La notizia è stata riportata dal sito del Moscow Times. In base al documento preparato dal ministero della Difesa, laintende dichiarare come proprie acque interne una parte dello specchio d’acqua a est del Golfo die nei pressi delle città di Baltiysk e Zelenogradsk nella regione di Kaliningrad. Per realizzare questo obiettivo, saranno modificate le coordinate geografiche dei punti che determinano la posizione delle linee di base da cui si misura l’ampiezza del mare territoriale della Federazione Russa, così come la zona adiacente alla costa e alle isole. “L’approvazione del progetto stabilirà un sistema di linee di base diritte mancante sulla parte meridionale delle isole russe nell’est del Golfo divicino a Baltiysk e Zelenogradsk, e ne consentirà l’utilizzo come acque interne,” si legge nel documento.