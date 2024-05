Ballando con le Stelle - uno dei ballerini più amati è diventato papà!

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Fiocco azzurro in casacon le: uno deipiùdello show condotto da Milly Carlucci èper la prima volta. Stiamo parlando di Simone Di Pasquale, ballerino professionista e insegnante del programma, che negli scorsi giorni èpadre del piccolo Gabriele, nato dalla relazione con Maria Di Stolfo. La storia tra Simone e Maria affonda le sue radici diversi anni fa: i due, infatti, avevano già avuto una relazione ben 15 anni fa, ma poi le loro strade si erano divise e Maria ha avuto un’altra relazione, dalla quale è nato il suo primo figlio. Nel 2021, poi, Maria e Di Pasquale si sono rincontrati e hanno deciso di tornare insieme. A distanza di tre anni dal loro incontro, la coppia ha dato alla luce il primo figlio insieme, Gabriele, nato all’ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. La coppia ha condiviso la gioia per l’arrivo del loro bambino sui social, pubblicando un messaggio speciale in occasione della nascita del piccolo: Scorrevo nel rullino e mi sono imbattuta in questa foto.

