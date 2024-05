Bagarre in Aula Senato su premierato - opposizione sventola la Costituzione intervengono i commessi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2024 Scontro inalcon intervento deiparlamentari per fermare l protesta. Dopo il primo voto all'art. 1 del disegno di legge costituzionale le opposizionino le copie dellaItaliana contro il

Premierato, tensione in Aula dopo il primo voto - Premierato, tensione in aula dopo il primo voto - Tensioni nell'aula del senato dopo il voto sul primo emendamento al ddl sul premierato, con il presidente Ignazio La Russa che ha ammonito tanto la maggioranza quanto le opposizioni. I senatori delle ... ansa