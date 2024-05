Bagarre al Senato durante la discussione sul premierato | le opposizioni sventolano copie della Costituzione in Aula – Video

Premierato, bagarre al Senato: le opposizioni sventolano Costituzione in Aula. Il ‘mini-canguro’ di La Russa sulla norma sui senatori a vita - premierato, bagarre al senato: le opposizioni sventolano Costituzione in Aula. Il ‘mini-canguro’ di La Russa sulla norma sui senatori a vita - Protesta delle opposizioni nell'aula del senato durante l'esame del ddl premierato. Durante la votazione dell'emendamento contro la norma che prevede l'abolizione dei senatori a vita, i parlamentari ... repubblica

Superbonus: ok fiducia Camera, 178 sì - Superbonus: ok fiducia Camera, 178 sì - Roma, 22 mag. (Adnkronos) - Ok alla fiducia sul dl Superbonus, nel testo identico già passato al senato, da parte dall'aula della Camera: 178 i voti favorevoli, 102 no e 4 astenuti. Domani mattina ci ... affaritaliani

Premierato arriva in Aula, le opposizioni sventolano copie della Costituzione in Aula per protesta - premierato arriva in Aula, le opposizioni sventolano copie della Costituzione in Aula per protesta - Bagarre in Aula in occasione dei primi voti sugli emendamenti presentati al disegno di legge sul premierato: gli esponenti delle opposizioni hanno sventolato ... fanpage