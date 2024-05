Baby squillo costrette a prostituirsi - la minorenne | Percepiva più della paghetta del papà

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Sgominato giro dia Bari: aanche ragazze 19enni, capaci di guadagnare anche 1000 euro a notte. Il giro dellea Bari (credits @Affari Italiani) – Ilcorrierecitta.comGli investigatori e la ProcuraRepubblica hanno messo gli occhi su un giro di prostituzione a Bari, che al suo interno vedeva protagoniste. Le minorenni erano entrate nel vortice illecito con la promessa di guadagnare una moltitudine di soldi, con i personaggi che gestivano il giro capaci di pagarle anche mille euro in una sola notte con i propri clienti. Una situazione che, secondo le indagini, vedeva tra la clientela anche ricchi cittadini del barese o residenti in Puglia. Il giro dia Bari Erano rinominate le “Squad Girls“, ovvero quattro sedicenni che si prostituivano nella zona del barese con uomini molto facoltosi.

