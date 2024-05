Baby Reindeer è ancora nell’occhio del ciclone | la vera Martha Fiona Harvey stalker del leader labourista Keir Starmer

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Se avete visto, sapete tutto su Richard Gadd che la serie l’ha scritta e interpretata. E sapete tutto sul fatto che, la protagonista, è stata cercata in lungo e in largo nella vita reale al grido di “chi è la?”, ovvero chi è lache perseguita (le cose sono un po’ più complesse di così) il barista e comico Donny Dunn/Richard Gadd? Alla fine “la”,, rintracciata da utenti web, si è confessata con Piers Morgan: “Gadd Sta usandoper farmi stalking ora. Sono io la vittima, lui ha scritto un dannato show su di me”. Insomma, ha rispedito la narrazione della serie al mittente. Ora però viene fuori cheavrebbe perseguitato anche un altro uomo, ildel partito laburista. La notizia la dà il Sun. Secondo i documenti visionati dal tabloid, la donna avrebbe mandato al politico 276 mail in soli otto mesi, tutte inviate all’indirizzo ufficiale.