B F s p a approva il bilancio al 31 dicembre 2023 | dividendi per complessivi 11,5 milioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”) si è riunita in data odierna, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18, sotto la presidenza del Prof. Michele Pisante, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione.consolidato ed'esercizio al 31- L'Assemblea degli Azionisti hato ildi esercizio della Società al 31, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2024 e reso noto al pubblico con comunicato stampa nella stessa data. Il valore della produzione consolidato è passato da 1.120di Euro nel 2022 a 1.387di Euro nel. L'EBITDA consolidato è passato da 57di Euro nel 2022 a 75di Euro nel. La crescita registrata, imputabile, oltre che al diverso periodo di inclusione nell'area di consolidamento delle società consolidate, agli effetti di integrazione con le società partecipate, sconta un generale andamento deflattivo.