Aviaria e influenza umana - l’interazione che preoccupa gli scienziati e le misure del Cdc negli Usa

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Continua are l’epidemia nel bestiame USA del virus dell’H5N1. Dopo aver fatto il salto di specie ed infettato decine di allevamenti di bovini da latte in diversi Stati dell’Unione, ora il virusper quelle che possono essere le eventuali (anche se poco probabili) interazioni con i virusli umani che potrebbero portare a una combinazione particolarmente pericolosa proprio per gli esseri umani. Per questo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) hanno presentato le raccomandazioni dell’agenzia affinché i sistemi di sorveglianza dell’nel Paese continuino a funzionare a livelli potenziati durante l’estate. Il vicedirettore principale dei CDC, Nirav D. Shah, ha sottolineato l’importanza di rimanere vigili e ha delineato un piano di monitoraggio del virusle a livello nazionale per la stagione estiva, che è un periodo in cui l’attività e i testli in genere diminuiscono.