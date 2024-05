Aviaria - contagiato un bracciante agricolo negli Usa | è il secondo caso legato a un focolaio tra le mucche

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Undel Michigan è stato diagnosticato con l’influenza. A rivelarlo è stata l’Associated Press,la quale si tratta delumano cola untra leda latteStati Uniti.i funzionari sanitari, il paziente ha manifestato sintomi lievi. Si ritiene che la persona sia stata in contatto con bestiame infetto, ma il rischio per il pubblico è considerato basso. A fine marzo, un contadino del Texas ha ricevuto la stessa diagnosi in circostanze analoghe. Le autorità hanno dichiarato che questo è il primonoto a livello mondiale di trasmissione di questa variante dell’influenzada un mammifero a un essere umano. Anche questo paziente è stato trattato con un farmaco antivirale e ha riportato un’infiammazione agli occhi. Dal 2020, il virus dell’influenzaha iniziato a diffondersi tra altre specie animali, inclusi cani, gatti, puzzole, orsi, e perfino foche e focene, in diversi Paesi.