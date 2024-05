Aviaria - bimbo contagiato in Australia | cosa dicono gli esperti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – Primo caso umano diin. Si tratta, informa il Dipartimento della Salute di un "bambino che ha contratto l'infezione in India ed è, poi, rientrato nello Stato di Victoria". I sintomi risalgono a marzo.

Influenza aviaria. L’Australia ufficializza il primo caso di trasmissione ad un essere umano - Influenza aviaria. L’australia ufficializza il primo caso di trasmissione ad un essere umano - "Un caso umano di infezione da influenza aviaria A H5N1 è stato segnalato nello stato di Victoria", in australia. Lo comunica in una nota il Dipartimento Salute dello Stato, spiegando che si tratta ... quotidianosanita

Ndoye nome nuovo per l’Inter Operazione con due perplessità - Ndoye nome nuovo per l’Inter Operazione con due perplessità - Anche Dan Ndoye del Bologna entra nel mirino dell'Inter per rinforzare l'attacco. Ma l'eventuale operazione porta due grandi perplessità con sé. ALTRO NOME - L'Inter inserisce anche Dan Ndoye tra gli ... informazione

Invecchiare con poco testosterone, più rischi di mortalità: lo studio - Invecchiare con poco testosterone, più rischi di mortalità: lo studio - (Adnkronos) – Invecchiare con poco testosterone nel sangue potrebbe aumentare il rischio di morte negli uomini. E’ quanto emerge da una revisione sistematica e una metanalisi che ha esaminato 11 studi ... informazione