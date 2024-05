Aversa | investì e uccise medico - condannato a 4 anni

Aversa. Nel gennaio del 2019 investì e uccise il 32enne medico Giuseppe Capone, condannato oggi S.D.M., 23enne di Aversa. Il giudice Paolino del tribunale di Napoli Nord ha gli inflitto una pena di 4 anni per omicidio stradale più 4 di sospensione della patente. casertanotizie

Un giovane di 19 anni, Alessio Mottola, residente a Lusciano, è morto dopo essere stato investito da un treno in transito sui binari. È accaduto nel pomeriggio di oggi, 21 maggio, intorno alle 17.30, presso la stazione di Aversa. teleclubitalia

Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia nel pomeriggio di ieri, martedì 21 maggio, alla stazione di Aversa: un giovane diciannovenne è morto dopo essere stato investito da un treno in corsa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, immediato anche l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini del caso per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

anteprima24