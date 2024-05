Avellino - è corsa ai biglietti | i tifosi credono nella rimonta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ scattata alle 15 di oggi pomeriggio la prevendita-Catania. Gara valida per il ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Fase di prelazione per gli abbonati per le prime 24 ore, poi sarà vendita libera e ibiancoverdi che puntano al riscatto dopo la sconfitta arrivata al “Massimino” per 1-0 per effetto del gol di Cianci siglato al 71?. La formazione di Michele Pazienza sarà chiamata alla vittoria per strappare il pass per le semifinali. Al di là del risultato, maturato martedì sera, serpeggia ottimismo tra iirpini. Il sold out non è una chimera. La squadra nel frattempo, dopo il rientro dalla Sicilia in mattinata è tornata ad allenarsi sul sintetico del Partenio-Lombardi, rigorosamente a porte chiuse da qui fino alla vigilia della gara interna di sabato sera (ore 20.