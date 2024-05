(Di mercoledì 22 maggio 2024) Con l’avvento dei modelli elettrici, il settoremotive del Vecchio continente sta perdendo la sua centralità a favore della Cina. E anche l’introduzione di dazi non fermerà l’emorragia di posti di lavoro e competenze. Dopo aver perso elettronica, informatica, pannelli solari e batterie, ora l’Europa si gioca anche l’industriamobilistica? Il rischio è reale: forse la sua fine non è imminente, ma se andiamo avanti così, il destino di uno dei settori-chiave dell’economiaè segnato. Stiamo parlando di 13 milioni di persone, impiegate direttamente (2,4 milioni) e indirettamente nel mondo delle quattro ruote, il 7 per cento della forza lavoro nel continente. Un simbolo della tecnologiache ora barcolla come un pugile suonato sul ring della competizione mondiale, prendendo pugni dai concorrenti cinesi e americani, mentre le politiche di Bruxelles e dei governi nazionali appaiono confuse, tra tentativi di sostenere la produzione e decisioni che vanno nella direzione opposta.

Incidente in via Europa. Tre auto si scontrano - Incidente in via Europa. Tre auto si scontrano - Violento scontro ieri pomeriggio, martedì 21 maggio in via Europa a Santonuovo, intorno alle 14,30. Tre le auto coinvolte, che a causa del forte impatto e per le condizioni delle carrozzerie e degli ... lanazione

Contrattacco cinese - Contrattacco cinese - Pechino annuncia un’indagine anti-dumping su import prodotti chimici da Ue, Usa e Giappone. La risposta ai dazi di Biden sulle auto made in China - di VINCENZO BORGOMEO ... formulapassion

Auto europea addio - Panorama in edicola - auto europea addio - Panorama in edicola - L'editoriale del direttore - La vera stabilità è data dagli elettorinoi dal 1948 a oggi abbiamo avuto 31 presidenti del Consiglio e la Germania 9 e 68 governi contro i 25 tedeschi. Giorgia Meloni è in ... panorama