Austin Theory | Conor… ti aspetto in WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La WWE è la landa dove “tutto è possibile”. Debutti incredibili, ritorni impensabili e via dicendo. Anche molte star della UFC hanno capolino in quel di Stamford. Si è sempre parlato anche di McGregor e di un suo possibile debutto in WWE. Nella giornata di oggi lo ha invitato “poco amichevolmente”che lo aspetta sul suo di ring. L’invito “Conor? Un grande! Io sono sicuro che vuole lottare contro di me, contro il campione di coppia imbattuto. Lui è un duro, ha un ego spropositato, magari vuole un handicap match. Io e Grayson siamo diversi, lavoriamo duro, intensamente. Quindi Conor, potrebbe essere un bel crossover, tu o qualunque ragazzo della UFC. Lo so che probabilmente non saresti pronto a salire con me sul ring, ma sono eccitato, lo voglio fare!”.