Attacco a De Laurentiis - assurdo dal sindaco | Meglio fallire ancora!

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La stagione di Serie B si è conclusa e il Bari deve evitare la retrocessione. Dopo le parole di De, è arrivata la risposta delbarese. Il presidente Aurelio Denon può di certo essere soddisfatto della sue due squadre, Napoli e Bari. Gli azzurri hanno faticato tantissimo nel corso dell’anno, e con ogni probabilità non prenderanno parte a nessuna delle competizioni europee del prossimo anno. I biancorossi, invece, si sono resi protagonisti di una stagione pessima in Serie B: la squadra allenata da mister Federico Giampaolo deve superare i play-out per sperare di confermare la permanenza nel campionato cadetto il prossimo anno. A poco più di 24 ore dalla partita in cui i galletti si giocheranno tutto, il patron Deha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno discutere. Nel corso di un intervento al Senato, il numero uno di Napoli e Bari, ha ribadito che non gli è stata data la possibilità di detenere due gruppi di calcio in campionati diversi, cosa che dovrebbe essere possibile perché lo fa il City Group.