ATP Lione - Luciano Darderi vola ai quarti | Mannarino va ko in due set

(Di mercoledì 22 maggio 2024)è sempre più un pericolo sulla terra rossa. L’azzurro di origine argentina raggiunge idi finale del torneo di, superando un falloso Adriancon il punteggio di 7-6 6-3 dopo due ore di battaglia.ha fatto valere la sua maggiore attitudine al mattone tritato rispetto alla testa di serie numero 3, che ha sbagliato parecchio da fondo, e ora attende il vincitore del match tra Arthur Rinderknech e Frances Tiafoe. L’apertura della prima frazione sembra professare una partita frizzante, con il servizio che potrebbe non fare la differenza.concretizza subito la prima palla break della sua partita con un dritto che pizzica la riga, manon è domo rimettendo subito le cose a posto grazie ad un paio di errori gratuiti di troppo dell’azzurro. La sfida poi si stabilizza:si porta a casa i suoi game al servizio seppur con qualche patema, ma mai come il suo avversario, che fra errori non da lui, racchette scagliate in terra e servizi esterni deve annullare sette palle break.

