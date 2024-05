Atp Lione 2024 | programma - orari e ordine di gioco di giovedì 23 maggio con Darderi

(Di mercoledì 22 maggio 2024)23si disputano i quarti di finale del torneo Atp 250 di. Sulla terra rossa francese, Lucianonon vuole smettere di sognare e sfida il beniamino di casa Arthur Rinderknech, vittorioso contro Tiafoe. In campo anche Alexander Bublik, seconda forza del seeding, opposto al russo Kotov. E occhio anche al giovane Mpetshi Perricard, che chiude il. ILDI GIOVEDI’ 23CAMPO CENTRALE Ore 11:00 – Koepfer vs (6) Etcheverry A seguire –vs Rinderknech o (5) Tiafoe A seguire – Kotov vs (2) Bublik Ore 17:30 – (WC) Mpetshi Perricard vs (Q) Gaston o (4) Cerundolo SportFace.

