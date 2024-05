Atp Lione 2024 - Darderi vince ancora | batte Mannarino e accede ai quarti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Lucianonon si ferma più,Adrianin due set eaidell’ATP 250 di. Il classe ’02 si impone con lo score di 7-6(4) 6-3 al termine di un’altra partita ben controllata e in cui è riuscito ad alzare il livello nei momenti cruciali, sconfiggendo la terza testa di serie del tabellone francese. Per, che aiattende ilnte di Tiafoe-Rinderknech, altri punti fondamentali in chiave Olimpica. Il pass per Parigi è sempre più vicino, dato che con la vittoria odierna supera anche Matteo Arnaldi nella Race che vale per Parigie diventa il n°3 italiano. TABELLONE MONTEPREMI E PRIZE MONEY COPERTURA TV LA PARTITA – Match che parte con break in favore die immediato controbreak nei primi due games. Il francese in generale fa molta fatica al servizio nella prima fase di partita, concedendo altre cinque palle break tra il quinto e il settimo game, nessuna delle quali però sfruttate dall’azzurro.