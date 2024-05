ATP Ginevra - Novak Djokovic festeggia il compleanno battendo Hanfmann | è ai quarti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024)fa festa in campo avincendo al debutto nel giorno del 37esimo: un doppio 6-3 a Yannickper qualificarsi aidi finale del torneo svizzero laddove affronterà uno tra Griekspoor e Shapovalov. Si tratta della 1100esima vittoria della carriera di questo campione straordinario.che parte subito bene, trovando una certa continuità in risposta:non riesce ad ottenere punti diretti al servizio, ma comunque il tedesco con il rovescio lungolinea ottiene punti e mette pressione al serbo. Il serbo che però riesce a strappare il servizio sul 3-2 con tre risposte nei pressi della riga, prendendosi così subito il break di vantaggio. Il numero 1 del mondo cancella poi due palle break sul 4-2 e ben cinque palle del contro-break sul 5-3, quando il match viene interrotto per un’ora per pioggia sul 40-40.