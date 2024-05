Atp 250 di Lione - Darderi vince con cuore e determinazione | centrati i quarti di finale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 maggio 2024), 22 maggio 2024 –Arriva un’altra perla di Lucianonel tennis Atp. L’Azzurro ha vinto con Adrian Mannarino, numero 22 del mondo, con il risultato di 7-6(4), 6-3. Importante allora il traguardo deidinel torneo Atp 250 di. Ha riportato una vittoria di peso contro l’avversario dal Ranking Mondiale più alto mai battuto (ad aprile era arrivato il successo con F. Cerundolo, numero 23). Una partita didi, in cui ha confermato decisione ein campo. Il prossimo avversario tra l’americano Tiafoe e il francese Rinderknech. Foto Sposito – internazionalibnlditalia.com ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.