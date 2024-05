Atletica - Fabbri ad Asti per una nuova bordata Grifone Meeting con al via tanti azzurri verso gli Europei

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Si preannuncia un’edizione 2024 delparticolarmente intrigante quella che andrà in scena giovedì 23 maggio adsede della kermesse dopo Cglione della Pescaia e Grosseto. Quando mancano poco più di due settimane al via dei Campionatidi Roma (7-12 giugno), diversi atleti italiani di vertice vogliono testarsi in gara con l’obiettivo di arrivare in condizione al primo grande appuntamento della stagione. Osservato speciale Leonardo, neo-primatista italiano e leader mondiale stagionale nel getto del peso dopo il clamoroso 22.95 di Savona. Il toscano, argento mondiale 2023, sta flirtando con la fettuccia dei 23 metri e magari potrebbe superare anche quella fatidica soglia proprio adper lanciare un segnale ancor più forte ai suoi avversari diretti in vista delle Olimpiadi di Parigi. Nei 100 ha dato forfait l’atteso Filippo Tortu, che ha rinunciato per concentrarsi sugli allenamenti in vista della rassegna continentale, quindi la scena in chiave azzurra sarà tutta per il debutto stagionale sulla distanza del campione europeo indoor 2023 dei 60 metri Samuele Ceccarelli.

