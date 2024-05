Atletica - Alice Muraro sfonda il muro dei 55 | a un centesimo dalle Olimpiadi! Vittorie di Rigal - Bongiorni e Siragusa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024)si è scatenata sui 400 ostacoli a Marsiglia, correndo un rilevante 54.86 e fermandosi a un solodal minimo per ledi Parigi 2024. L’azzurra è scesa sotto ildei 55 secondi per la prima volta in carriera, togliendo sei decimi abbondanti al proprio personale e diventando la quinta italiana di sempre sul giro di pista con barriere. In precedenza avevano fatto meglio Ayomide Folorunso (53.89), Yadisleidy Pedroso (54.54), Benedetta Ceccarelli (54.79) e Rebecca Sartori (54.82). La vicentina ha fatto la voce grossa in Francia, tra l’altro correndo in ottava corsia, e ha chiuso al secondo posto alle spalle della padrona di casa Louise Maraval (54.44). Progresso sensibile dopo le prime due uscite stagionali un po’ sottotono (56.02 a Savona e 56.71 a Rehlingen). La 23enne, che lo scorso anno conquistò la medaglia d’oro alle Universiadi con l’ormai vecchio personale di 55.