Atb - 18 nuovi bus a basse emissioni | Flotta diesel-free obiettivo sempre più vicino

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Bergamo. Diciottobus arendono l’di unapiùper Atb. Nelle scorse settimane, infatti, sono stati introdotti 17 autobus a metano IIA Citymood e un autobus a metano Otokar Kent C. Imezzi IIA CityMood 12 e Otokar Kent C sono alimentati a gas naturale-metano compresso (CNG), combustibile che garantisce un consumo ridotto e un impatto ambientale certificato Euro 6 Step E, con una riduzione di quantità didi Co2 nell’atmosfera. I 18 mezzi concentrano l’eccellenza tecnologica oggi disponibile sul mercato e contribuiscono a garantire il massimo livello di sostenibilità ambientale. Scelti nel modello della lunghezza di 12 metri, sono già operativi. I 17 Citymood hanno una capacità di carico che può arrivare a 107 passeggeri di cui 21 seduti, 84 in piedi, 2 strapuntini sistemati nella postazione carrozzella, mentre il Kent C arriva ad una capienza massima di 101 passeggeri con interni spaziosi.