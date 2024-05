Atalanta - si può fare | contro il Bayer degli invincibili Gasp a caccia del primo trofeo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Se c’è una squadra che può battere o almeno impensierire ilLeverkusen, quella squadra è l’. La Dea è arrivata all’appuntamento conclusivo di una stagione che si è archiviata, nelle altre competizioni, con l’obiettivo Champions League già raggiunto in campionato e con la delusione – ma anche l’orgoglio – della terza finale di Coppa Italia persa in pochi anni appena una settimana fa. Si gioca ogni tre giorni, siamo a fine maggio, c’è tanta stanchezza, ma i nerazzurri sono arrivati al momento chiave che può consacrare un ciclo già irripetibile per questa società, quello di Gian Pieroerini, che da otto anni sta riscrivendo la storiaorobici. La prima finale europea può regalare ilall’allenatore piemontese, che non ha mai vinto nulla in carriera, ma che giustamente rivendica sempre che nella valutazione di un tecnico o delle stagioni di una squadra ci sono tante componenti da dover mettere in conto, e a volte non sono titoli o fattori tangibili.