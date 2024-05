Atalanta - sei una Dea | l’Europa League è tua Steso il Leverkusen 3-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dublino, 22 maggio 2024 – Un filo invisibile ha collegato i migliaia di bergamaschi in piazza davanti al maxi schermo con quelli che hanno fatto l’impresa in Irlanda. L’ha vintoe ha fatto la storia. Sua e del calcio italiano. Ademola Lookman è l’uomo della serata, con la sua tripletta, ma lo sono stati tutti i nerazzurri per abnegazione, compiti ben svolti, superiorità totale al cospetto dei campioni di Germania reduci da 51 partite senza sconfitte. La serata perfetta di Gasperini, aperta dal nigeriano dopo tredici minuti, poi chiusa a doppia mandata con un destro a giro splendente e un sinistro fulminante nel secondo tempo. Tripudio totale. Bergamo capitale d’Europa. Una città martoriata dal Covid che rinasce definitivamente e mette la ciliegina sulla torta ad un ciclo gasperiniano che ora inserisce anche un trofeo in bacheca. Mola mia, dicono a Bergamo e infatti a mollare è stato il Bayer.