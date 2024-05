Atalanta - Scamacca | Bellissim - un sogno che si avvera

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’attaccante dell’Gianlucaha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo 3-0 ai danni del Bayer Leverkusen nella finale di Europa League: “Èo. Avevamo l’amaro in bocca per la Coppa Italia, ma ci avrei messo la firma per perdere quella finale e vincere questa. Lo scorso anno ho vinto la Conference, quest’anno tocca all’Europa League“. Il centravanti della Nazionale ha poi aggiunto: “È unche si, il nostro lavoro parte da lontano. Abbiamo vinto 3-0 contro un avversario che non perdeva da 51 partite. Io sto bene e sono cresciuto tanto. Spero di far bene con l’Italia, se andrò all’Europeo“. SportFace. .

