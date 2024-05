Atalanta - questa notte puoi diventare leggenda | vincere l’Europa League per coronare un’epoca d’oro e forse irripetibile

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dublino (Irlanda). “Il ricordo di Malines rievocato a ogni bambino,oggi per raccontare Dublino”. Con questo striscione la Curva Nord aveva salutato l’ingresso in campo dell’nella semifinale di ritorno con il Marsiglia, vinta 3-0 e che ha permesso all Dea di staccare il pass per la prima finale europea della sua storia: 22 maggio 2024. Una data che, comunque andrà, rimarrà impressa nella storia bergamasca. Malines, 1988, quella sconfitta in semifinale di una squadra che arrivava come una sorpresa, ma che restava di dimensione ridotta alla Serie B, serie in cui militavano il grande capitano Strømberg e altri nomi diventati di culto per la storia nerazzurra. Ecco, quel giorno Begamo vivette l’attesa di una partita storica – la stessa che probabilmente passa per la testa di Gian Piero Gasperini, a centinaio di metri dalla foresta Si dice che dalla vittoria della coppa possa dipendere il futuro del tecnico.

