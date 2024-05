Finale Europa League, Percassi in lacrime. Il figlio: "Sappiamo da dove veniamo" - Finale Europa League, percassi in lacrime. Il figlio: "Sappiamo da dove veniamo" - Luca percassi ha rilasciato un’intervista a Sky pochi minuti prima della finale di Europa League. “Le lacrime di papà Antonio È un qualcosa di unico, di straordinario, stiamo per vivere una serata ... areanapoli

Atalanta, Percassi: "Le lacrime di mio papà straordinarie, viviamo qualcosa di unico" - Atalanta, percassi: "Le lacrime di mio papà straordinarie, viviamo qualcosa di unico" - Luca percassi, ad dell'Atalanta, ha parlato a Sky prima della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen: “Le lacrime di mio papa È un qualcosa di unico, di straordinario, stiamo per vivere ... calciomercato

Pagina 2 | Gasperini, un rimpianto per Atalanta-Juve e dribbling sul futuro: "Si dice..." - Pagina 2 | Gasperini, un rimpianto per Atalanta-Juve e dribbling sul futuro: "Si dice..." - Mancano circa 24 ore alla finalissima di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen: Gasperini e i suoi, dopo aver perso contro la Juventus in Coppa Italia ad un passo dal sollevare il trofeo, ... tuttosport