Atalanta magica | vince l’Europa League Battuto 3-0 il favorito Bayer Leverkusen Tripletta di Lookman Pagelle

L’ Europa League è del l’Atalanta , che vince 3 a 0 contro il Bayer Leverkusen a Dublino giocando una finale meravigliosa . La favola del l’Atalanta inizia dunque dove finisce quella del “Neverlosen”. Never perché non aveva mai perso il Bayer Leverkusen prima di stasera. ilfattoquotidiano

L'Europa League è dell'Atalanta, la frase di Gasperini che fa tremare i tifosi - L'Europa league è dell'Atalanta. L'impossibile è diventato possibile: a Dublino si è assistito alla caduta degli dei sotto i colpi di Lookman, che ha abbattuto 'l'invincibile' bayer Leverkusen con una ...

