L’ex Atalanta aveva predetto la pericolosità di Ademola Lookman , protagonista con una tripletta in finale di Europa League Alejandro El Papu Gomez, ex fantasista dell’ Atalanta , aveva predetto la pericolosità di Ademola Lookman . Ecco le sue parole su La Gazzetta dello Sport di questa mattina. calcionews24

Al 12? l’esultanza è ancora conscia del fatto che tutto è ancora in discussione e che il Bayer Leverkusen ne ha rimontate tante e non ne ha persa nessuna. Al 26?, l’intensità dell’esultanza comincia a crescere: il doppio vantaggio e il modo in cui è arrivato è qualcosa di inimmaginabile. sportface

Roma in Champions se... Resta una sola opzione: la vittoria dell'Europa League dell'Atalanta è un passo in avanti - Roma in Champions se... Resta una sola opzione: la vittoria dell'Europa League dell'atalanta è un passo in avanti - se l'atalanta vince l'Europa League da quinta in classifica allora l'Italia otterrebbe un sesto posto nella competizione della Uefa. Questo perché il trofeo che è stato alzato nel cielo di Dublino da ... ilmessaggero

Atalanta, Percassi respinge il Napoli: "Gasperini Ci vedremo, sono tranquillo e sereno" - atalanta, Percassi respinge il Napoli: "Gasperini Ci vedremo, sono tranquillo e sereno" - Impresa atalanta, la Dea è in paradiso. La squadra bergamasca vince la UEFA Europa League travolgendo 3-0 il Bayer Leverkusen, alla prima sconfitta stagionale. calciomercato

Atalanta, Percassi: "È un sogno che si è realizzato. Gasperini Ci incontreremo" - atalanta, Percassi: "È un sogno che si è realizzato. Gasperini Ci incontreremo" - L' atalanta entra nella storia: la formazione di Gian Piero Gasperini vince la finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. All'Aviva Stadium finisce 3-0 per i nerazzurri grazie alla tripletta ... gianlucadimarzio