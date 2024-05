Atalanta-Leverkusen | una finale per fare la storia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ladi Dublino che vedrà oppostee Bayersarà un inedito. Per la squadra nerazzurra si tratterà della primaeuropea in 117 anni di. I tedeschi, invece, disputeranno la terzaeuropea della lorodopo la vittoria della Coppa Uefa nella stagione 1987-88 contro l’Espanyol e la sconfitta contro il Real Madrid nella Champions League 2001-2002. Curiosamente, come ventidue anni fa, anche ora gli uomini di Xabi Alonso sono in corsa su tre fronti, ma, a differenza di quella squadra, che crollò nel, questa è ancora imbattuta in tutte le competizioni e ha già vinto il campionato. Attualmente la striscia di imbattibilità dei tedeschi ha raggiunto le 51 gare. Oltre che per l’sarà la primaeuropea anche per Gasperini. Il tecnico di Grugliasco ha raggiunto tre finali di Coppa Italia negli ultimi cinque anni, perdendole tutte.