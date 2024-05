Atalanta-Leverkusen - spettacolo ed emozioni all’Aviva Stadium | Percassi in lacrime | FOTO e VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024)sono in campodi Dublino per la finale di Europa League. I nerazzurri sono in campo per la prima volta in una finale europea, i tedeschi sono reduci da una stagione straordinaria e dalla vittoria della Bundesliga.mozzafiato allo stadio e tifosi nerazzurri scatenati. “E’ un qualcosa di unico, di straordinario, siamo qua a vivere una serata magica per l’. Viviamo tutte leal massimo, con la nostra tifoseria, in una città che ci ha accolto in modo splendido. Sono partite speciali, sono occasioni speciali. Abbiamo cercato di non far salire troppo la tensione, c’è orgoglio per essere arrivati fino a qui vincendo su campi importanti”. Così l’amministratore delegato dell’Lucaa pochi minuti dalla finale di Europa League contro il Bayer. “Vincere sarebbe grandioso, ma siamo consapevoli di affrontare una squadra che non ha mai perso.