Atalanta - l' Europa League è tua! E' la notte della consacrazione

Una partita diversa dalle altre che ha confermato l’indiscussa classe e bravura dell’arbitro italiano, ma che ha sancito anche la fine della sua carriera in campo europeo Una carriera straordinaria che sta volgendo al termine dopo 18 anni trascorsi sui campi della serie A e poi dal 2010 in tutta Europa. cityrumors

Dublino (Irlanda). “Il ricordo di Malines rievocato a ogni bambino, vincere oggi per raccontare Dublino”. Con questo striscione la Curva Nord aveva salutato l’ingresso in campo dell’ Atalanta nella semifinale di ritorno con il Marsiglia, vinta 3-0 e che ha permesso all Dea di staccare il pass per la prima finale europea della sua storia: 22 maggio 2024. bergamonews

Atalanta-Bayer Leverkusen (US Sky) Appuntamento con la storia per l’Atalanta, impegnata questa sera a Dublino nella finale di Europa League . E’ già il punto più alto mai raggiunto dalla squadra bergamasca, ma quella della Dublin Arena potrebbe addirittura diventare una notte indimenticabile. davidemaggio

Dea nell’Olimpo! È la notte di Lookman: l’Atalanta vince l’Europa League! - Dea nell’Olimpo! È la notte di Lookman: l’Atalanta vince l’Europa league! - L’Atalanta conquista la prima competizione europea della storia e spazza via il Bayer Leverkusen nella notte di Dublino. Partenza straordinaria dell’Atalanta, avanti di due dopo appena 26', che chiude ... sportpaper

Il cielo è nerazzurro sopra Dublino: l'Europa League è dell'Atalanta - Il cielo è nerazzurro sopra Dublino: l'Europa league è dell'Atalanta - i nerazzurri mettono le mani sull'Europa league per la prima volta nella loro storia. L'uomo copertina è lui, Ademola Olajade Lookman, autore di una clamorosa tripletta. Ma è l'Atalanta tutta, nella ... cdt.ch

Bologna in festa per la qualificazione in Champions League: le immagini notte rossoblù - Bologna in festa per la qualificazione in Champions league: le immagini notte rossoblù - Dopo la mancata restituzione del prestito da parte di Steven Zhang, il 99,6% dell’Inter è passato ... sport.sky