Atalanta leggendaria - è trionfo in Europa League! Lezione di calcio al Bayer Leverkusen imbattuto

Il video con gli Highlights e i gol di Atalanta-Bayer Leverkusen 3-0, match valido per la finale di Europa League 2023 / 2024 . La Dea sogna il primo titolo europeo e nei primi minuti di gioco la mette in discesa a Dublino: segna una doppietta straordinaria Ademola Lookman e i tedeschi vengono neutralizzati e sembrano la copia sbiadita della formazione fenomenale che fin qui era imbattuta. sportface

Tripletta di Lookman. Nessun giocatore nigeriano finora aveva fatto gol multipli in finali europee. Ma soprattutto L’Atalanta , in una serata storica ed indimenticabile, ha vinto la sua prima coppa internazionale. Ha vinto l’Europa League , superando in finale il Bayer Leverkusen campione di Germania ed im battuto da 51 partite . noinotizie

L'Atalanta vince l'Europa League: battuto il Bayer Leverkusen per 3-0 - L'Atalanta vince l'Europa League: battuto il bayer leverkusen per 3-0 - L'Atalanta vince la finale di Europa League contro il bayer leverkusen all'Aviva Stadium di Dublino. 3-0 il risultato finale con la tripletta di Lookman, a segno al 12’ e al 26’ del primo tempo, e al ... tg.la7

Trionfo Atalanta, cosa cambia per l’Italia in Europa - Trionfo Atalanta, cosa cambia per l’Italia in Europa - A Dublino è trionfo Atalanta. La squadra di Gasperini batte 3-0 il bayer leverkusen e conquista la sua prima Europa League. Decide una tripletta di Lookman. 22 maggio 2024: una data che resterà per ... notizie

L’Atalanta ha vinto l’Europa League - L’Atalanta ha vinto l’Europa League - Con una tripletta di Ademola Lookman ha battuto 3-0 il bayer leverkusen, che quest'anno non aveva mai perso, giocando una partita eccezionale ... ilpost