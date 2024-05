Atalanta - la PROFEZIA dell’ex su Lookman | Può fare male e segnare

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’exaveva predetto la pericolosità di Ademola, protagonista con una tripletta in finale di Europa League Alejandro El Papu Gomez, ex fantasista dell’, aveva predetto la pericolosità di Ademola. Ecco le sue parole su La Gazzetta dello Sport di questa mattina.– «Non molla una palla e ti punta sempre, pensa sempre in .

L’Atalanta con una grande finale si aggiudica l’Europa League , battendo con un secco 3-0 il Bayer Leverkusen degli imbattibili. Decisivo l’uragano Lookman che si abbatte sui tedeschi con una tripletta. Primo trofeo per Gasperini corona un percorso iniziato 8 anni fa, riportando la seconda competizione Europea in Italia dopo 25 anni. teleclubitalia

Al 12? l’esultanza è ancora conscia del fatto che tutto è ancora in discussione e che il Bayer Leverkusen ne ha rimontate tante e non ne ha persa nessuna. Al 26?, l’intensità dell’esultanza comincia a crescere: il doppio vantaggio e il modo in cui è arrivato è qualcosa di inimmaginabile. sportface

