Atalanta - la lezione di Gasperini | ognuno è vincente in base a quello che è

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La festa in casaè appena iniziata. La squadra di Gian Pieroha vinto l’Europa League 2024 contro il Bayer Leverkusen, una squadra reduce da 51 partite senza sconfitte. La gara di Dublino si è conclusa 3-0 grazie alla tripletta di Lookman. “Credo che abbiamo scritto la storia, anche per il modo in cui abbiamo vinto. Abbiamo battuto il Liverpool, lo Sporting che ha vinto il suo campionato, il Leverkusen che ha dominato la Bundesliga. Incredibile. I ragazzi sono stati straordinari, una prestazione memorabile”. Queste le parole dell’allenatore dell’Gian Pierodopo il trionfo nella finale di Europa League. Serie A, perdente a chi? In realtà lo è molto di più Allegri, ecco perché Persi tratta del primo trofeo in carriera: “non credo che adesso io sia meglio di quanto fossi oggi pomeriggio.