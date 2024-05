Atalanta in Supercoppa Europea 2024 | avversaria - dove si gioc - da -a, orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’vince l’Europa League e si qualifica per la prossima: ecco di seguito l’, la data, l’e latv e streaming. La Dea ha scritto una clamorosa pagina di storia battendo il Bayer Leverkusen a Dublino e in questo modo alzando al cielo il suo primo trofeo europeo. Con questo trionfo leggendario, per la squadra di Gasperini c’è un’altra importantissima opportunità, vale a dire quella di affrontare la vincitrice della Champions League nella Uefa SuperCup. Andiamo a scoprire le informazioni.INSIA? La partita vedrà l’sfidare una tra Real Madrid e Borussia Dortmund, che si sfideranno in finale di Champions League sabato 1 giugno a Wembley. La data per questa supersfida della Dea è quella di mercoledì 14 agosto,quello delle 21, mentre per la località si tratta di Varsavia, in Polonia. Appuntamento televisivo inesclusiva su Amazon Prime Video, ma essendoci di mezzo una formazione italiana, per legge, la partita dovrà essere visibile anche in chiaro.