Atalanta in paradiso - 3-0 al Bayer Leverkusen | Dea vince Europa League

Un grandissimo successo storico per l’ Atalanta , che stasera ha coronato un sogno vince ndo la finale di Europa League contro il Bayern Leverkusen . A decretare il successo è stata la tripletta di Lookman, che nel primo tempo aveva già messo la vittoria in tasca alla squadra. thesocialpost

Le Pagelle di Atalanta-Bayer Leverkusen 3-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino della finale di Europa League 2023 / 2024 . Avvio perfetto della Dea a Dublino: Lookman firma una doppietta strepitosa, il secondo gol in particolare è bellissimo, e all’intervallo è doppio vantaggio per i nerazzurri contro i tedeschi irriconoscibili ma spesso abituati a rimontare i risultati nelle seconde frazioni di gioco. sportface

