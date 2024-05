Atalanta in paradiso - 3-0 al Bayer Leverkusen | Dea vince Europa League

L’Atalanta vince l’Europa League contro il Bayer Leverkusen. Grazie alla tripletta di Lookman segna il vantaggio per 3-0 sui rivali tedeschi. La squadra di Gasperini è la prima italiana in cima all’Europa League. Finora la coppa è stata vinta solo da squadre provenienti da Spagna, Portogallo, Inghilterra o Germania. open.online

Il tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso ha parlato dopo la sconfitta in finale di Europa League contro l`Atalanta, la prima in stagione,. calciomercato

2024-05-23 00:13:01 Breaking news: Xabi Alonso ammette che sarà una sfida affrontare la dolorosa fine di un’imbattibilità di 51 partite del Bayer Leverkusen. La vittoria per 3-0 dell’Atalanta nella finale di Europa League a Dublino significa che l’attesa di 36 anni del Leverkusen per il trofeo europeo continua, anche se ha già conquistato il suo primo titolo di Bundesliga e ha la possibilità di completare il double quando affronterà il Kaiserslautern in Coppa di Germania Sabato la finale. justcalcio

