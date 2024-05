Atalanta - i complimenti di Gravina | Orgoglio italiano

Sofia Goggia intervistata da Repubblica parla dei successi dell’Atalanta e della prima finale conquistata da Gasperini. La campionessa di sci italiana è ferma da lungo tempo per un grave infortunio. «L’Atalanta rispecchia l’indole bergamasca» Atalanta. ilnapolista

Atalanta e Juventus non potrebbero arrivarci con stato d'animo, convinzioni e momento di forma maggiormente agli antipodi. Eppure, la finale di Roma della Coppa Italia potrebbe verosimilmente azzerare tutto, perché in partite secche come queste conta anche la storia, l'abitudine e persino la forza della disperazione.

Istvan Kovacs , 39enne arbitro rumeno designato per dirigere la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen , ha parlato al sito ufficiale.

Atalanta da sogno! Loookman regala l'Europa League - L'atalanta entra nella storia, Scrive una pagina leggendaria per il calcio italiano, batte il Bayer Leverkusen campione di Germania e vince l'Europa League riportando in Italia un trofeo che mancava

Marocchi: "Atalanta propositiva, ma tenere ancora questo ritmo è impossibile. Attenzione" - Ai microfoni di Sky Sport anche l'ad nerazzurro Luca Percassi: "È un qualcosa di unico, di straordinario, siamo qua a vivere una serata magica per l'atalanta ... di non far salire troppo la tensione

Le pagelle di Atalanta-Leverkusen: Ederson impressiona, Tapsoba non pervenuto - atalanta 7.5 Musso Enorme, e non è un fatto di stazza. 7 Kolasinac Inseguimenti alle punte da film poliziesco. Dal 1' st Scalvini 7 Autorevolezza senatoriale.