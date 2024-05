Atalanta - Gasperini | Grandissima soddisfazion - memorabile! Ecco perché la scelta del tridente

È la sua Europa League. È la vittoria del suo stile: sfrontato e spettacolare, e pazienza se ogni tanto il giocattolo si inceppa. Non in coppa, dove questa Atalanta ha regalato prestazioni da sogno ai suoi tifosi. Gian Piero Gasperini lo sa e, pochi minuti dopo aver alzato nel cielo di Dublino il primo torneo internazionale nella storia bergamasca, lo sottolinea giustamente: “Credo che abbiamo scritto la storia, anche per il modo in cui abbiamo vinto”.

