Atalanta - FRECCIATINA di Gasperini | Vincere SENZA DEBITI ha un valore diverso

Si è da poco conclusa la finale di Europa League con la vittoria dell’ Atalanta , è già però tempo di futuro per Gasperini. Atalanta tre, Bayer Leverkusen zero. Non è un sogno, il team di Gian Piero Gasperini ha battuto le invincibili “Aspirine” di Xabi Alonso. spazionapoli

Europa League, Atalanta campione. Gasperini: "Coppa meritata, serata straordinaria" - Europa League, atalanta campione. gasperini: "Coppa meritata, serata straordinaria" - Si dice "fiducioso" e "tranquillo" sulla permanenza di gasperini. Dopo il secondo dei tre gol di Lookman "ho pensato 'stavolta forse ce la facciamo'. E' inaspettato un risultato così grande per un ... tg24.sky

Gasperini al Milan: succede tutto durante la finale - gasperini al Milan: succede tutto durante la finale - Dominio atalanta nella finale di Europa League e gasperini diventa il tecnico più ricercato: lo mandano al Milan per lo scudetto Un’atalanta da impazzire. La Dea ha letteralmente dominato nel primo ... calciomercato

XABI ALONSO: "ATALANTA SUPERIORE IN TUTTO, COMPLIMENTI A GASP" - XABI ALONSO: "atalanta SUPERIORE IN TUTTO, COMPLIMENTI A GASP" - Intervenuto in conferenza stampa, Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen, ha fatto tanti complimenti all'atalanta per la vittoria nella ... Ho fatto i complimenti a gasperini". sportmediaset.mediaset