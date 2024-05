Atalanta da sogno! Loookman regala l' Europa League

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L'entra nella storia, Scrive una pagina leggendaria per il calcio italiano, batte il Bayer Leverkusen campione di Germania e vince l'riportando in Italia un trofeo che mancava dal 1999 (Parma) e che mai era stato conquistato da quando aveva preso la nuove denominazione abbandonando la vecchia Coppa UEFA. Un successo enorme, travolgente. Firmato dalla tripletta di Ademola Lookman che a sua volta scrive un capitolo personale nella notte dei record perché mai nessun calciatore africano aveva realizzato più di un gol in una finale di una delle coppe europee maggiori.travolgente e dominante, tutta un'altra storia rispetto a quella che nella finale della Coppa Italia contro la Juventus era stata forse schiacciata anche dal peso del pronostico. A Dublino partiva sfavorita ma in campo non si è visto: pronti, via e i nerazzurri hanno rovesciato sul Bayer Leverkusen un pressing feroce e puntuale.

