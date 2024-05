Atalanta campione - parla Gasperini | Abbiamo scritto la storia con prestazioni memorabili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È la sua Europa League. È la vittoria del suo stile: sfrontato e spettacolare, e pazienza se ogni tanto il giocattolo si inceppa. Non in coppa, dove questaha regalatoda sogno ai suoi tifosi. Gian Pierolo sa e, pochi minuti dopo aver alzato nel cielo di Dublino il primo torneo internazionale nellabergamasca, lo sottolinea giustamente: “Credo chela, anche per il modo in cuivinto”. Ed ecco snocciolare le perle di un cammino davvero invidiabile, con vittorie e prove sontuose in alcuni degli stadi più importanti d’Europa: “battuto il Liverpool, lo Sporting che ha vinto il suo campionato, il Leverkusen che ha dominato la Bundesliga“. La gioia del tecnico è giustificata: “Incredibile. I ragazzi sono stati straordinari, una prestazione memorabile” ha detto, che nonostante la serata che potrebbe valere una carriera non ha perso il suo stile.