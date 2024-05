Atalanta campione - il presidente Percassi | Un sogno che si avver - i tifosi lo meritavano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Se Gasperini è il maestro, lui è stato quello che ha avuto la visione prima di tutti. Antoniodell’, non sta nella pelle dopo aver sollevato al cielo l’Europa League: “Pazzesco, unche si è realizzato, come vedere tutta la nostra tifoseria che ci ama e ci vuole bene. Il ritorno a Bergamo sarà una grande festa, penso che già adesso siano nelle strade bergamasche a festeggiare. Dopo i due gol – ha aggiunto il numero uno nerazzurro – ho detto ‘stavolta ce la facciamo’. I ragazzi hanno fatto un partitone”.ha poi fatto un cenno al passato: “Erano anni che l’meritava di vincere, ma non aveva mai raggiunto un risultato del genere. Grazie a Gasperini e ai ragazzi siamo entrati nella storia”. Non poteva mancare una battuta sul futuro, della squadra e del tecnico: “È belle vedere la nostra crescita costante. Anche i giocatori stanno capendo come la società vuole evolversi – ha spiegato– Ci vedremo presto con Gasperini ma io sono tranquillo e sereno.