Atalanta-Bayer Leverkusen | programma e telecronisti Sky - Rai e Dazn finale Europa League

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ile isu Sky, Rai edidi2023/2024. A Dublino la Dea prova a scrivere la storia cercando di conquistare il suo primo titolo europeo, che coronerebbe non solo una stagione eccezionale, ma anche un ciclo clamoroso di Gasperini, ecco però che la rivale è la formazione tedesca di Xabi Alonso, che è imbattuta in tutta questa annata e vuole prendersi un altro trofeo dopo il campionato tedesco. Chi la spunterà? Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 22 maggio.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Beppe Bergomi, su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro e sucon la telecronaca di Ricky Buscaglia e Dario Marcolin. SportFace.

