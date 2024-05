Atalanta-Bayer Leverkusen - oggi la finale di Europa League | la Dea contro i campioni di Germania Dove vederla in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Storie diverse, obiettivo comune. La Dublin Arena il palcoscenico,le sfidanti. GasperiniXabi Alonso si giocano la vittoria dell’. Dopo un cammino perfetto, l’attotra le due squadre rivelazioni della stagione europea. Il club tedesco è imbattuto da oltre 51 partite: batterla nei 90?, per la Dea sarebbe un’ulteriore impresa. Le due squadre si erano già affrontate negli ottavi didella stagione 2021/22: in quell’occasione, la Dea eliminò il club tedesco., si azzera tutto: i nerazzurri sognano il primo trofeo europeo. Il, invece, è ancora in corsa per conquistare uno storico triplete. GaspXabi Alonso“Siamo felici del percorso fatto finora, speriamo di finire nel modo migliore. A Dublino rappresentiamo l’Italia e ne sentiamo la responsabilità. Avremo l’energia giusta”.